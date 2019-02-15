Samanyolu Haber /Gündem / Üretici diye AKP yöneticisini konuşturmuşlar /15 Şubat 2019 19:39

Üretici diye AKP yöneticisini konuşturmuşlar

Kanal D'de yayınlanan kesilirek ekrana verildiği belirlenen 'Tanzimden üretici menun' haberi Fox Tv spikeri Fatih Portakal ve Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve spiker Buket Aydın'ı birbirine düşürdü. Haberde üretici diye ekrana getirilen bir kişinin ise AKP'de görev yaptığı ve komisyonculukla hafriyat işleriyle uğraştığı ortaya çıktı.

Kanal D Haber'den tanzim satış çarpıtması

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan tanzim konuşulmaya devam ederken, Kanal D Haber tartışma yaratan bir habere imza attı. Kanal D, tanzim satışlarıyla ilgili üreticilerle yaptığı röportajları belli bir noktadan kesip birleştirerek haberleştirdi.

Kanal D, haberi, "Üreci 'tanzim'den memnun" başlığıyla verirken, üreticilerin konuşmasını belli bir noktadan sonra keserek, yapılan eleştirilere yer vermedi. Üretici Ramazan Özbek'e söz veren Kanal D Haber, Özbek'in, "Biz üreticiler olarak tanzim satış noktalarına karşı değiliz" şeklindeki sözlerine yer verirken, üretici Özbek'in daha sonra söylediği, "Ama bizim üretim maliyetlerimizde çok yüksek. Biz de istiyoruz, tüketicinin ucuz mal, sebze, domates, biber yemesini, ama gider maliyetlerimiz çok yüksek. Geçen sene 120 lira olan biyolojik mücadele ağı, bu sene 160 lira. Geçen sene kullandığımız sera örtüsü ortalama 8 lira civarındaydı, şu anda 16-17 lira. Bizim de giderlerimiz çok yüksek... Maliyetlerimizin biz de düşmesini istiyoruz, tanzim satış noktaları kurulsun, bizim de gübremizde, ilacımızda her şeyimizi ucuz alıp, tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim..." şeklindeki ifadelerine ise yer vermediği görüldü.

O ÜRETİCİ İSYAN ETTİ: "ALLAH BELANIZI VERSİN LAN"

Oda TV'nin haberine göre sözlerinin tamamı aktarılmayan üretici Ramazan Özbek ise sosyal medya hesabından isyan etti. "Yandaş medya olayı saptırmıştır burada yandaş medya çılgınlığı yavşaklığı vardır yazık lan emeklerimize Allah belanızı versin lan" diye yazan Özbek röportajdan bölümleri kendi profilinde yayınladı.



YENİ SKANDAL: ÜRETİCİ DEĞİL AKP YÖNETİCİSİYMİŞ



Kanal D’nin yayınladığı haberde “Tanzim satışlarından çok memnunuz” diyen Mustafa Bahar’ın üretici olmadığı komisyoncu ve hafriyat sektöründe çalıştığı anlaşıldı. Üstelik Bahar’ın AKP Kaş İlçe Yönetimi’nde olduğu ortaya çıktı. Bahar’ın sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “P.şt” dediği paylaşımları bulunuyor. Bahar’ın AKP mitinginden fotoğrafları da sosyal medya hesabında yer alıyor.


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