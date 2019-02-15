AKP yüzde 82 oy aldığı yerde yuhalandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açılışını yapan AKP Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Uğur İbrahim Altay ve partililer, ilçeye bağlı Ladik Mahallesi’ne geldiler.





AKP İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay ve Sarayönü Belediye Başkanı ve adayı Nafiz Solak mahalle meydanında vatandaşlara hitap etmek istedi.





Bu esnada bazı vatandaşlar yeniden AKP’nin Sarayönü Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Belediye Başkanı Nafiz Solak’a tepki gösterdiler.





Mevcut belediye başkanının kendilerinin değil Cumhurbaşkanının adayı olduğunu belirten İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi'ye vatandaşlar yuhalayarak karşılık verdi. Bunun ardından Çiftçi, “Yapılmak istenen tam da bu, Ladik'i bölüp karşı karşıya getirmek. Eğer Ak Partili bir belediye olmazsa, küçük bir hizmet alamaz” dedi.





Vatandaşların tepkilerinin artması üzerine meydanda konuşmaya başlayan partililer, ilçe seçim bürosuna geçti. Olay yerine de ilçe jandarma ekipleri gelerek önlem aldı.





Ladik mahallesi sakinleri 24 Haziran seçimleri öncesinde de meydanda kendilerine hitap etmeye çalışan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'i yuhalamıştı.





24 Haziran’da yapılan genel seçimlerde; Sarayönü ilçesinde kullanılan oyların yüzde 67.95’ini, MHP ise yüzde 13,18’ini almıştı.