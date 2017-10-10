Belediye başkanları Saraya davet edilmek için yarışırlardı, şimdi ödleri kopuyor

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, istifa tartışmalarıyla gündemde olan AKP'li belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak bilinen Külliye'ye davet edilmelerinin ödlerini kopardığını yazdı. Tezkan, "Eskiden Külliye’ye davet edilmek için yarışılırdı. Şimdi belediye başkanlarının Külliye’den davet gelecek diye ödü kopuyor, yürekleri pırpır ediyor’ dedi.





Tezkan'ın "2019 ya hep ya hiç seçimi" başlığıyla (10 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:





İktidar partisinin Afyon kampında çıkan sonuç bu..





Daha doğrusu, AKP Genel Başkanı’nın söyleminin özeti..





2019 iktidar partisi için ya hep ya hiç seçimi olacak..





Varlık/yokluk..





Bu kulis bilgisi değil..





Bu, kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirme de değil.. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı şapkasıyla yaptığı konuşmada açık açık söyledi..





‘Eğer seçimlerde istediğimiz sonucu alamazsak, diğer başarılar havada kalacaktır’ dedi..





Bu ne demek!..





Yenilirsek, bu güne kadar yaptıklarımızın kıymeti harbiyesi kalmaz demek..





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Şimdi hemen akla şu soru gelebilir..





Hadi teşkilatları anladık, belediyelerle bunun ne ilgisi var?





Yerel seçim başka, cumhurbaşkanı seçimi başka..





Yerel seçimde seçmen belediye başkanını seçecek.. Belediye başkan adayı bayrağı taşıyacak..





Belediye başkanının kimliği ön plana çıkacak..





Bir arada yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimlerde ise cumhurbaşkanı adayları yarışacak..





Milletvekili adaylarının çok da önemi olmayacak..





Doğru..





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Marttaki yerel seçimden başarıyla çıkan parti, cumhurbaşkanı seçimini de alacak diye bir garanti yok..





Veya marttaki yerel seçimde umduğunu bulamayan partinin çıkaracağı aday cumhurbaşkanı seçilebilir.





Bu mümkün ama Cumhurbaşkanı meseleye böyle bakmıyor..





Yerel seçimleri sıçrama tahtası olarak görüyor..





Yerel seçimlerden aldığı güçle, moralle cumhurbaşkanlığı seçimine girmek istiyor..





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Bu sebeple yerel seçimlere çok önem veriyor..





Bu sebeple partisinin belediye başkanlarını değiştirmeye başladı..





Bu sebeple şimdiden seçim kampanyasının startını verdi..





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Önümüzdeki günlerde görevinden istifa ettirilen çok sayıda belediye başkanı olacakmış..





İktidar partisi bu işi yılbaşına kadar bitirmek istiyormuş..





2018’e yeni kadro, yeni anlayış, yeni hedeflerle girmek istiyormuş..





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Diyorlar ki; ‘Eskiden Külliye’ye davet edilmek için yarışılırdı. Şimdi belediye başkanlarının Külliye’den davet gelecek diye ödü kopuyor, yürekleri pırpır ediyor.’





İktidar partisindeki durumun özeti bu..





Orta Vadeli Plan başlamadan çöktü





Çökmesinin iki sebebi var..





Birincisi; MTV’ye getirilmek istenen yüzde 40’lık artışın Cumhurbaşkanı tarafından bile can yakıcı bulunması..





Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı hedeflerin altını doldurduklarını, bu paraya ihtiyaç olduğunu söyledi ama Hükümet Sözcüsü yüzde 15’e çekileceği sinyalini verdi..





Fark nasıl kapanacak?





Ya başka vergilere bindirme yapılacak..





Ya da OVP’deki hedefler gözden geçirilecek..





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İkincisi de şu..





ABD ile yaşanan ağır kriz nedeniyle dolar alıp başını gitti..





Geri gelir mi dediniz?.





Krizi hafife almayın.. Siyasi liderler devreye girer, iki gün sonra düzelir gözüyle bakmayın.. Vize durdurmak ciddi sorun..





Neyse konumuz farklı..





Orta Vadeli Plan bu yıl dolar ortalama 3.56 olacak şekilde kurgulanmıştı..





2018’de 3.70..





2019’da 3.88..





Dolar şimdiden 3.70’i geçti.. Artık kolay kolay aşağıya inmez..





2018’de, 2019’da ne olur bilinmez..





Çünkü döviz kurunu belirleyen artık ekonomi değil, siyaset dünyası.