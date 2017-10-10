Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye zamlı internete, Avrupa bedava kablosuz bağlantıya gidiyor /10 Ekim 2017 14:57

Türkiye zamlı internete, Avrupa bedava kablosuz bağlantıya gidiyor

Türkiye’de hükümet özel iletişim vergisi oranını yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkarmaya, başka bir deyişle internet erişimine zam yapmaya hazırlanırken Avrupa Birliği (AB) ücretsiz yüksek hızlı kablosuz bağlantı (wi-fi) hizmeti için dev bir adım attı.

Türkiye zamlı internete, Avrupa bedava kablosuz bağlantıya gidiyor

AB Konseyi, başta belediye binaları, kütüphaneler ve parklar olmak üzere tüm kamusal alanlarda bedava kablosuz internet hizmeti sağlanmasını öngören yasa teklifini onayladı.

2020’de tamam olacak

Birlik genelinde 2020 yılına kadar en az 6 bin bölgede yüksek hızda kablosuz internet hizmeti sağlanmasını düzenleyen bu teklif 13 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’ndan geçmişti. AB Konseyi’nin onaylamasıyla da düzenleme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Uygulama yılbaşında başlayacak.

Estonya Girişimcilik ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Urve Palo şöyle dedi: “WiFi4EU projesi birçok vatandaşın yüksek hızlı internete erişimini sağlayacak. Tüm kurumlarına dijital hizmetlerini destekleme imkanı sağlayacak. Hatta bu proje çok verimli bir yatırım döngüsünü dahi tetikleyebilir.”

AB’nin bedava kablosuz internet projesi için ayırdığı finansman 2019 itibariyle 120 milyon euroyu bulacak. AB ülkeleri genelinde coğrafi anlamda dengeli bir şekilde dağıtılacak olan proje fonu ilk gelen ülkeye ilk hizmet esasına dayalı olacak.
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