Türkiye zamlı internete, Avrupa bedava kablosuz bağlantıya gidiyor

AB Konseyi, başta belediye binaları, kütüphaneler ve parklar olmak üzere tüm kamusal alanlarda bedava kablosuz internet hizmeti sağlanmasını öngören yasa teklifini onayladı.





2020’de tamam olacak







Birlik genelinde 2020 yılına kadar en az 6 bin bölgede yüksek hızda kablosuz internet hizmeti sağlanmasını düzenleyen bu teklif 13 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’ndan geçmişti. AB Konseyi’nin onaylamasıyla da düzenleme resmen yürürlüğe girmiş oldu. Uygulama yılbaşında başlayacak.





Estonya Girişimcilik ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Urve Palo şöyle dedi: “WiFi4EU projesi birçok vatandaşın yüksek hızlı internete erişimini sağlayacak. Tüm kurumlarına dijital hizmetlerini destekleme imkanı sağlayacak. Hatta bu proje çok verimli bir yatırım döngüsünü dahi tetikleyebilir.”





AB’nin bedava kablosuz internet projesi için ayırdığı finansman 2019 itibariyle 120 milyon euroyu bulacak. AB ülkeleri genelinde coğrafi anlamda dengeli bir şekilde dağıtılacak olan proje fonu ilk gelen ülkeye ilk hizmet esasına dayalı olacak.