Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

“Çok sevdiğim bir kültür aktivitesi gördüm.” diyen Başkan Dobre, farklı kültürleri Ploieştililerle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Gelenekleriyle, milli kıyafetleriyle farklı kültürler burada kendilerini anlatıyor. Birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Aktiviteniz insanlara bu imkanı sağlıyor. Böyle bir insiyatifin içerisinde bulunmaktan oldukça memnun oldum. Seneye yine bekleriz. Başarılar.” dedi.

Tek tek standları gezen Başkan Dobre’ye ziyaret ettiği kaligrafi standında isminin yazıldığı tablo hediye edildi.

Festival süresince, şarkı ve folklor gösterileri, hat ve ebru sanatlarının yer aldığı stantlar ile sema gösterileri büyük ilgi görüyor. Özellikle kebap, baklava, gözleme ve tantuni stantlarının yer aldığı geleneksel Anadolu yemek ve tatlılarına ilgi çok büyük.





Dün açılışı yapılan festivalde AKP fanatiklerinin herhangi bir sabote girişimine karşı yerel polis ve jandarma ekipleri tarafından ek güvenlik tedbirleri alındı.





Romen-Türk Hizmet gönüllerinin kurduğu Tuna Vakfı’nın, Lumina Eğitim Vakfı, Ploieşti Spectrum Okulu ile ortaklaşa düzenlediği festivale, Ploieşti Belediyesi ve yerel kurumlar da destek veriyor.





Festival, 23 Temmuz Pazar akşamı sona eriyor.