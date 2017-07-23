Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi...

ORHAN VELİ'NİN HEYKELİ BULUNUYOR







Orhan Veli Kanık'ın İstanbul Türküsü şiirinde yer alan dizelerinin hayat bulduğu parktı Aşiyan Parkı.





Orhan Veli'nin arkadaşları, şairin vefatının ardından Rumelihisarı'na oturmuşum; Oturmuş da bir türkü tutturmuşum 'İstanbul'un mermer taşları; Başıma da konuyor, konuyor aman, martı kuşları; Gözlerimden boşanır hicran yaşları; Edalım, Senin yüzünden bu halim dizelerini vasiyeti kabul etti, şairi Aşiyan Mezarlığı'na defnetti. Orhan Veli'nin anısına da, mezarlığın hemen yanında bulunan parka elinde kitabı ile Boğaz'ı seyreden Orhan Veli heykeli ile yanı başına martı heykeli yaptırıldı.





PARKIN İÇİNDEKİ VE SAHİLDEKİ AĞAÇLAR İŞARETLENDİ





Orhan Veli heykeli ile bilinen park, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Rumeli Hisarüstü ile Aşiyan arasında yapılacak füniküler hattı için saç levhalarla kapatıldı. 2,5 dakika sürecek füniküler hattının bir istasyonu Rumeli Hisarüstü'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin ana giriş kapısında, diğer istasyon ise Aşiyan Parkı'nda yer alacak. Parkın içerisinde genç-yaşlı pek çok ağaç numaralandırıldı. Ayrıca iki şeritli sahil yolunun karşısında, deniz kenarında yer alan bazı ağaçlar da kırmızı boya ile işaretlendirilerek numaralandırıldı.





İSTERSE HAVAALANI YAPSINLAR, YAZIKTIR





Eşi ile balık tutmaya Aşiyan sahiline gelen Avni Gökşan, "Kaç yıllık ağaçlar var burada. Ne yaparsa yapsınlar, isterse havaalanı yapsınlar, yazıktır. Ağaçları boşu boşuna katledecekler" diye yakındı. Ailesiyle birlikte sık sık piknik yapmaya geldiklerini anlatan Gökşan, "1992'den beri buraya geliyorum, çocuklarım torunum oynuyor. Zaten ufacık bir yer kaldı" dedi. Gökşan'ın eşi Hanım Gökşan ise "Buradaki ağaçların kesilmesini ben de istemiyorum. Burada piknik yapıyoruz. Başka gidecek bir yerimiz yok. En yakın burası. Aşiyan'ın özelliği bitiyor" dedi.

NİYE YAPIYORLAR ANLAMIŞ DA DEĞİLİM





Aşiyan Parkı'nda gazetesini okuyan Mahmut Turan ise "Haftada bir gün buraya gelip burada dinleniyorum, gazetemi okuyorum. Buranın bozulmasını hiç tasvip etmiyorum. Hiç olmasa insanlar gelip oturuyor, manzara seyrediyorlar, niye yapıyorlar anlamış da değilim" dedi.





"ÇOCUK GİBİ BÜYÜTTÜĞÜMÜZ AĞAÇLAR YOK EDİLMEK İSTENİYOR"





İki nesildir Aşiyan'da oturduğunu söyleyen Zeynep Ataç, "Benim çocuklarım bu evde doğdu, ben de bu evde doğdum. Bizim yıllardır emek verdiğimiz Aşiyan parkı ne yazık ki yok edilmeye çalışılıyor. Ufak ve keyifli bir park. Buraya metro indirecekler. Bundan vazgeçiremedik, önleyemedik" diye konuştu. Ağaçların taşınacağını ve yeniden bir yere dikileceğine inanmadığını söyleyen Ataç ?Arazinin kayalık olmasını bir kenara bırakın, burada yıllardır emek verdiğimiz ağaçlar var. Çocuk gibi büyüttük, onlar yok edilmek isteniyor. Aşiyan dar bir yoldur. Oraya insanlar gelince, büyük bir keşmekeş olacak. Trafik daha beter olacak. Baltalimanı ya da Ortaköy'e indirilse daha rahat ulaşım sağlanabilir. Ağaçların kesilecek olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum" dedi.

GÜZEL BİR ŞEY OLACAK AMA PARKIN TALAN EDİLMESİ BİZİ ÜZÜYOR





Aşiyan sahilinde balıkçılık malzemeleri satan Selahattin Ay ise "Hisarüstü'nden gelen müşterilerim iki dakikada buraya inecek. Otopark sorununu düşünmeyecek. Güzel bir şey olacak ama parkın talan edilmesi, ağaçların kesilmesi bizi üzüyor. Buranın bu hali daha güzel" dedi.

İBB: ESKİ HALİNE GETİRİLECEK





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamada, parkta bulunan ağaçların kesilmeyeceğini söyledi. Bir belediye yetkilisi "Anıtlar Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, orman mühendislerinin gözetiminde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak. Şantiye bittikten sonra park yeniden düzenlenecek, eski haline getirilecek" şeklinde açıklama yaptı.