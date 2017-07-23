Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye Başkanı ile Emniyet Müdürü kavga etti /23 Temmuz 2017 16:59

AKP'li Belediye Başkanı ile Emniyet Müdürü kavga etti

Emniyet müdürü ile belediye başkanı Numan Kurtulmuş'un gözü önünde kavga ettiler

SHABER3.COM

Ordu'da düzenlenen Aybastı Festivali'nde, Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Suat Çelik arasında arbede yaşandı. Festivale katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş korumalar eşliğinde alandan uzaklaştırıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Ordu’da düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle süren ‘911. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’nin bugünkü bölümünde protokol sıralarında kavgaya dönüşen arbede yaşandı.

İddialara göre protokolde yer verilmeyen Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik yerine oturmak üzereyken Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğradı.

Geçen günlerde yapılan kabine revizyonu ile Başbakan Yardımcılığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kaydırılan Numan Kurtulmuş, kavga nedeniyle korumalar eşliğinde alandan uzaklaştırıldı. 
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