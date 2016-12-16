Kepenk kapatan kapatana! Dükkan kapatan esnaf yüzde 83 arttı!

TOBB’un 2016 Kasım ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.80 artış oldu. 2016 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 47.80, kapanan kooperatif sayısında yüzde 10.59 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83.32 artış gerçekleşti.





Kurulan şirket sayılarına bakıldığında 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 1.28, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,97 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 4.76 artış görüldü.





Kasım ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında yüzde 3.99, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12.46, kurulan kooperatif sayısında yüzde 37.50 artış gerçekleşti.





Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 9.16, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33.20 artış ve kapanan kooperatif sayısı da yüzde 16.81 azaldı.





2016 yılının 11 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.79, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12.50 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 14.56 azalış görüldü.





Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 9.53, kapanan kooperatif sayısında yüzde 18.16 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1.68 artış gözlendi.





2016 yılı Kasım ayında kurulan toplam 5 bin 592 şirket ve kooperatifin yüzde 80.22’si limited; yüzde 18.55’i anonim şirketten, yüzde 0.1’i ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37.82’si İstanbul, yüzde 10.87’si Ankara, yüzde 6.26’sı İzmir’de kuruldu.





2016 yılı ilk 11 ayında kurulan toplam 59 bin 595 şirket ve kooperatifin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre 2.88 katı arttı.





2016 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin faaliyet alanları da bin 668’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 25’i inşaat, 802’si imalat sektöründe olarak belirtildi.





2016 yılının ilk 11 ayında 4 bin 155 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin bin 642’sinin Suriye, 273’ü İran, 267’si Irak ortaklı olduğu bildirildi. Kasım ayında kurulan 421 yabancı ortak sermayeli şirketin ise 148’i Suriye, 38’i İran ve 27’si Irak ve Suudi Arabistan sermayeli olduğu belirtildi.



