Samanyolu Haber /Ekonomi / Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti /03 Şubat 2017 16:12

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

Metro market zinciri, çektirdiği reklam filminde hayır kelimelerinin fazla olması sebebiyle korkudan reklam filmini geri çekti. Sansür uygulanıp hayırları temizlenen reklam yeniden yayına verildi.

Hayır korkusu dev firmaya reklam değiştirtti

(Videoda sansürlenmeyen ve sansürlenen iki reklam filmi peşpeşe bulunmaktadır) 

Kişisel Twitter hesabından METRO MARKET zincirinin çektiği  iki reklam filmini yayınlayan milletvekili Barış Yarkadaş, "Şirket yönetimi içinde bol bol HAYIR geçen ilk versiyonu bir kez yayınladı sonra ise geri çekti" dedi.

İKİ REKLAMI DA YAYINLADI

Şirketin iktidarın gazabına uğramaktan korktuğu  için reklamın 2. versiyonunu çektirdiğini belirten CHP'li Yarkadaş, şunları yazdı:

"Şimdi iki reklam yayınlanacağım... İkisini de METRO MARKET çektirdi. 
İzlediğiniz 1 Nolu reklam TV'de bir kez yayınlandı ve yok edildi. 
Neden mi?
Çünkü; 1 nolu reklamda kaliteyi arayanlar, kaliteli üretim yapabilmek için ürünleri inceliyor, 'HAYIR OLMAZ, BU OLMAZ HAYIR 'diyordu. Şirket HAYIR'lı reklamdan korktu ve geri çekti. Yerine 2 Nolu reklamı yayınladı. Korku dağları aşmış...
Türkiye böyle bir baskı ve korku ortamında referanduma gidiyor. Şirketler içinde HAYIR geçen reklamları yayınlamaktan korkuyor.
İktidarın gazabına uğramaktan çekinen şirket, 1. reklamın sonundaki kadının yerine 2.'de erkek oyuncu koyuyor. 
Bu yüzden; korkuyu yenmek için HAYIR!
Ağız dolusu HAYIR demekten korkmayın... HAYIR hepimizi özgürleştirecek; beynimize ve yüreğimize vurulmak istenen kelepçeyi parçalayacak..."


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