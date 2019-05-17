Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK’dan bankalara flaş dolar çağrısı! /17 Mayıs 2019 21:30

BDDK’dan bankalara flaş dolar çağrısı!

BDDK Başkanı Akben, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek" dedi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, artan dövizle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydeden Akben, bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi.

Akben, açıklamasında “Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık” diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu: “TL’nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL’ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL’ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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