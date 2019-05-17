[FLAŞ] AKP'de büyük kavga

Aynı zamanda AKP Osmancık Belediye başkan aday adayı da olan Karlı, kendisini darp ettiği gerekçesiyle Yücel’den şikayetçi oldu.







KÜFÜR EDİP DARP ETTİ





Karlı, dün saat 15.15 sıralarında yalnız olarak Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden alışveriş yaptığı sırada İl Genel Meclisi Üyesi olan Mehmet Yücel karşılaştığını söyledi. Karlı polis ifadesinde Yücel’in kendisine küfür ederek “Biz senin yaptığını unutmadık, seçimi senin yüzünden kaybettik.” dediğini ve darp ettiğini anlattı.





HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI





Yumruk atılan Cafer Karlı, iş yerinin önünde bulunan fide kasalarının üzerine düştü. Karşı tarafın kendisine beden gücü kullanarak saldırdığını ifade eden Karlı, Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Daha önce herhangi bir husumetlerinin olmadığını, ilk defa böyle bir olay yaşandığını belirten Karlı, darp eden ve hakarette bulunan Mehmet Yücel’den davacı ve şikâyetçi oldu.





OSMANCIK BELEDİYESİ AKP’DEN MHP’YE GEÇMİŞTİ





Osmancık daha önce uzun yıllar AK Parti belediye başkanları tarafından yönetirken, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP adayı Ahmet Gelgör belediye başkanlığını kazanmıştı.