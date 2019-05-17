O belediyede büyük skandal!

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulunan Mustafa Sayıcı’ya (23), seçimlerin ardından kendisine iş verileceği vaadedildi. Yerel seçimlerin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine yeniden giden Sayıcı’ya, bazı belediye görevlileri tarafından belediye binası içerisinde dayak atıldığı iddia edildi. Yüzünde ve sol kolunda et ezilmeleri tespit edilen Sayıcı “darp” raporunun aldı. Sayıcı, kendisini dövenler hakkında Şehitkamil Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.







Gaziantep’in yerel yayın organı Hakimiyet Gazetesi’nden Bülent Öner’in haberine göre; uzun süredir işsiz olan Mustafa Sayıcı adlı genç İş-Kur’dan da iş talebine ret cevabı alınca yerel seçimlerin öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulundu. İşsiz gence belediye görevlileri seçimin ardından talebinin değerlendirileceğini söylediler.





'BELEDİYENİN BAZI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ELLERİMİ VE KOLLARIMI TUTTU'





Bunun üzerine belediyeye giderek iş talebinin ne olduğunu sorduğunu anlatan Mustafa Sayıcı, şunları anlattı:





“Ben belediyeye gittim ve iş talebimin ne olduğunu sorduğumda bana telefon açarak öğren dediler. Ben de Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne telefon açarak iş durumumu öğrenmeye çalışıyordum. Beni bir gün kendisini belediye görevlisi olarak tanıtan bir kişi nerede olduğumu sordu. Bende Yukarıbayır’dayım dedim. Bunun üzerine beni belediyeye davet etti. Ben Büyükşehir Belediyesine geldiğimde Halk Girişinin olduğu bölümde kendisini şoför olarak tanıtan bir kişi kendisiyle gelmemi istedi. Ben de bunun üzerine kendisiyle yürüdüm. Merdivenlerden inerken o kişi boynuma sarılarak, belediye özel kalemini neden rahatsız ettiğimi sordu. Ben de kendisine rahatsız etmedim, sadece iş talebimi sormak için arıyordum diye açıklamada bulunurken kendisi aniden bana küfür etti. Küfür üzerine bende kendisine, ‘ben hakaret etmedim neden hakaret ediyorsun’ dediğimde olanlar oldu. Belediyenin bazı güvenlik görevlileri ellerimi ve kollarımı tuttu. Ellerimi ve ayaklarımı oynatamayınca benimle birlikte yürüyen kişi gelişigüzel vurmaya başladı.”





'VE İŞE BAŞLAYIP BAŞLAYAMAYACAĞIMI SORUYORDUM'







Uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Mustafa Sayıcı, “Benim tek niyetim bir iş bulup çalışabilmekti. Aile ekonomimiz iyi olmadığı için bir an önce işe başlamam gerekiyordu. Bu nedenle bir an önce işe başlamak için telefon açtım ve işe başlayıp başlayamayacağımı soruyordum. Bu şekilde dayak yiyeceğimi bilsem kesinlikle sormazdım. Yüzümde ve sol kolumda şiddetli ağrılar var. Diğer yandan burun kemiğim kırılmadı ama nefes almakta bile zorlanıyorum”şeklinde konuştu.