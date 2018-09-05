BBC Spikerinden kötü haber





BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günleri kaldığını" açıklamıştı. Bland, haber sunuculuğuna devam etmek niyetindeydi.





'TEDAVİ YANIT VERMİYOR, ÖLÜYORUM'





40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.





İKİ YAŞINDAKİ OĞLUNA KİTAP YAZIYORDU





Bland hastalığının yayıldığı ve artık tedaviye yanıt alamadığını öğrendikten sonra iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazmaya başladı. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biriydi.