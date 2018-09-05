Samanyolu Haber /Dünya / BBC Spikerinden kötü haber /05 Eylül 2018 19:43

BBC Spikerinden kötü haber

İki yıldır meme kanseri tedavisi gören ve 'Sayılı günüm kaldı' diyerek tüm dünyada haber olan 40 yaşındaki BBC spikeri Rachel Bland bu sabah hayatını kaybetti

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BBC Radio 5 Live programının haber spikeri Rachael Bland, kanser hastalığı nedeniyle "sayılı günleri kaldığını" açıklamıştı. Bland, haber sunuculuğuna devam etmek niyetindeydi.

'TEDAVİ YANIT VERMİYOR, ÖLÜYORUM'

40 yaşındaki Bland, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kasım 2016'da meme kanseri teşhisi konan sunucu, geçen ay yaptığı açıklamada "zamanla yarıştığını" söylemişti.

İKİ YAŞINDAKİ OĞLUNA KİTAP YAZIYORDU

Bland hastalığının yayıldığı ve artık tedaviye yanıt alamadığını öğrendikten sonra iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazmaya başladı. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biriydi.
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