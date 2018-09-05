Havuz Medyası muhabirden AKP'ye Suriye eleştirisi

Havuz medyasından Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, İdlib’e operasyon gündemdeyken ‘Türk yetkililerin bölgede yanlışlar yaptığını’ savundu. “İdlib’de sıkıştık kaldık” diyen Bilgen, attığı tweet'lerde "Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazık oldu/oluyor” ifadesini kullandı. Bilgen ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Adnan Tanrıverdi’ye son 3 yıldır Suriye bölgesinde ‘yaşanan olumsuzlukları’ anlattığı iddiasını dile getirirken ifadelerinin devamında "Devlet söylediklerimize değer vermedi ve bir de yanlış bilgi vermek gibi ithamlara maruz kaldım. Hatta susmam konusunda tehdit edildim” dedi.





Yeni Şafak muhabiri Yılmaz Bilgen, sosyal medya hesabından İdlib konulu bazı mesajlar paylaştı.





Bilgen’in paylaştığı mesajlar şöyle:





"Haseke, Rakka, Deir El Zor, Süleyman Şah Türbesi, Türkmendağı, Halep, Munbic, Guta, Humus, Dera, Hama birer birer düştü.





Türkiye'de tüm bu süreçlerin asli aktörü olan resmi görevliler halen iş başında ve üstelik terfi ediyorlar.





Hem Suriye hem de Türkiye'ye yazık oldu/oluyor.





Şahsım bilfiil Sayın Erdoğan'ın danışman kadrosuna başta Adnan Tanrıverdi olmak üzere son 3 yıldır defalarca olan biten olumsuzlukları anlattım.





Devlet söylediklerimize değer vermedi ve birde yanlış bilgi vermek vb ithamlara maruz kaldım.





Hatta susmam konusunda tehdit edildim.



