Samanyolu Haber /Gündem / 'Ciner'den sonra Demirören de toplu işten çıkarmalara başlayacak' /05 Eylül 2018 20:03

'Ciner'den sonra Demirören de toplu işten çıkarmalara başlayacak'

Ciner Medya Grubu'nun 'ekonomik kriz' nedeniyle aldığı işten çıkarma kararının ardından Demirören Medya Grubu'nun da aynı kararı aldığı öğrenildi.

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Ciner Medya Grubu bünyesindeki Show TV, Habertürk TV, habertürk.com.tr ve Bloomberg TV'de başlayan işten çıkarmalar devam ederken bir "tenkisat" sinyali de Demirören Medya Grubu'ndan geldi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne katılması nedeniyle bugün saat 19.00'da yapılması kararlaştırılan İcra Kurulu toplantısında Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tarafından hazırlanan "tasarruf listeleri" masaya yatırılacak.

Sunulacak tasarruf listeleri doğrultusunda Demirören Medya Grubu'nda da geniş çaplı bir işten çıkarma hamlesinin başlaması bekleniyor.
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