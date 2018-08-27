Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in siyasi rakibine 30 gün hapis cezası /27 Ağustos 2018 22:28

Putin'in siyasi rakibine 30 gün hapis cezası

Rusya'da bir mahkeme muhalif lider Alexei Navalny'yi 'protesto kanunlarına karşı gelmesi' gerekçe gösterilerek 30 günlük hapis cezasına çarptırdı.

SHABER3.COM

Rusya'da bir mahkeme muhalif lider  Alexei Navalny' yi 30 günlük hapis cezasına çarptırdı. Navalny, protesto kanunlarına karşı gelmesi gerekçe gösterilerek suçlu bulundu. Verilen ceza, Navalny'nin gelecek ay yapılması planlanan hükümet karşıtı gösteriye liderlik etmesini engelleyecek. Protestonun hedefinde, hükümetin emeklilik reform planı var.

Cumartesi günü evinin dışında tutuklanan Navalny, 28 Ocak’ta düzenlenen, yetkililerin onaylamadığı bir protestoyla ilgili olarak suçlanmıştı. Yetkililerin protestoyu onaylaması gerektiği fikrini reddeden Navalny, kendisinin olaydan 6 ay sonra cezalandırılmasının nedeninin 9 Eylül’deki protestoya katılmasını önlemek olduğunu savundu.

Navalny kendisini yargılayan hakime, "Bu mahkeme benim emeklilik yaşının yükseltilmesi protestosuna katılmamam için oluyor. Siz ve ben de bunu biliyoruz" dedi.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması yasaklanan Navalny, emeklilik yaşının erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda da 55'ten 63'e yükseltilme planları protesto etmek istiyordu.

Anketler Rusların çoğunun emeklilik planını desteklemediğini ortaya koydu. Ayrıca anketlerde, planın Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin’ e olan desteğin azalmasına neden olduğu da ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'in siyasi rakibine 30 gün hapis cezası Sonraki Haber >>

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dolar tatil sonrası 7 lira olacak

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Dink'in oğlunun gözaltına alınmasını böyle engellediler

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Suriye'de kalıp niye savaşmadın'a cevap: Siz çağırdınız, namaz kılacaktınız...

Sunucu konuğunun üstüne kustu

Sunucu konuğunun üstüne kustu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:33