Bayram öncesi işçi ödemelerine AKP ve MHP'den ret

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 1. Oturumu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.





Başkan Karalar, karaya oturmuş bir gemiyi yüzdürmeye çalıştıklarını ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de batmış bir gemiye benzediğini ifade ederek, başta işçi alacakları olmak üzere bazı ödemeler için borçlanma yetkisi istediklerini söyledi.





Bunun için meclis üyelerinin vicdanına güvendiklerini kaydeden Başkan Karalar, bugüne kadar ASKİ çalışanları dahil toplam 879 kişinin iş akitlerinin feshedildiğini 125’inin kendi istekleri ile emekli olduğunu, 88’inin istifa ettiğini açıkladı.





Borçlanmayla ilgili gündem maddesi hakkında söz alan AKP Gurubu Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Adana’nın yararına olacak projelere her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, borcu borçla kapatmaya karşı olduklarını söyledi.





Yapılan konuşmalardan sonra borçlanma yetkisi oylamaya sunuldu. Komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edildi.





Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.30’da devam edecek.