Samanyolu Haber /Gündem / Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı /08 Ağustos 2019 21:58

Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı

Türkiye’de bir Alman askeri henüz bilinmeyen gerekçelerle gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Alman Ordu Sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, askerin birkaç gün önce İstanbul'da görevde olmadığı bir sırada gözaltına alındığını söyledi. İsmi açıklanmayan askerin gözaltına alınma gerekçesini belirtmeyen ordu sözcüsü, gözaltının şahsın askerlik faaliyetleriyle ilgili olmadığını söyledi.

Askerin Hessen eyaletine bağlı Stadtallendorf kentinde konuşlu bulunan Süratli Kuvvetler Tümeni bünyesinde görev yaptığı belirtiliyor. Yaklaşık 9 bin 500 askerin bulunduğu hava indirme tümeninin, Alman vatandaşlarının tahliyesi, düzensiz güçlere karşı mücadele, süratli başlangıç ve bitiriş operasyonları, özel operasyonlar gibi dört vazifesi bulunuyor.

İstanbul Başkonsolosluğu irtibat halinde

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı da durumundan haberdar olduğunu açıkladı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun gözaltındaki Alman askeriyle irtibat halinde olduğu belirtildi.

Hessenschau televizyon programının internet sitesinde yer alan haberde gözaltına alınan askerin adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldığı belirtildi. Haberde yurtdışı çıkış yasağı getirilen askerin İstanbul'da karakola imza vermek zorunda olduğu ifade edildi.

Türkiye'de en son temmuz ayı sonunda Osman B. adlı bir Alman vatandaşı gözaltına alınmıştı. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre tatil yapmak için gittiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman B. (36) Facebook'taki paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" yapmakla suçlanıyor.
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