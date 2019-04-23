Batman’da polis müdahalesi: 20 gözaltı

Batman M Tipi Hapishanesi önünde oturma eylemi yapmak isteyen tutuklu ailelerine polis saldırdı. Engellemede en az 20 kişi gözaltına alındı.







POLİS, BASIN AÇIKLAMASINA SALDIRDI





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde bulunan tutukluların aileleri, Batman M Tipi Kapalı Hapishanesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi.





20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Polis hapishane önü ve çevresini zırhlı araçlarla kuşatırken, hapishane önünde oturan bir grup tutuklu yakınının etrafı polislerce sarıldı. Polis, oturma eylemi yapan en az 20 kişiyi gözaltına aldı.





AİLELERE POLİS ŞİDDETİ





Açlık grevi eylemi yapan tutukluların yakınları çeşitli eylemler yaparken, aileler sık sık polis şiddetiyle karşılaşıyor. Kocaeli’nin Gebze ile Mardin’in Kızıltepe ilçelerinde yaşananlar bunun örnekleri.





Gebze’de 19 Nisan’daki eylemde sivil giyimli bir polis kadınları tartaklamış, polisin elindeki copla kadınları sırtlarından iteklerken “yürü yürü” diyerek bağırması kameralara yansımıştı.





20 Nisan’da da Kızıltepe’de Barış Annesi Meclisi üyesi Hevlet Öncü, açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek isterken polis tarafından yerde sürüklenerek gözaltına alınmıştı.