Samanyolu Haber /Dünya / [FLAŞ] Suudi Arabistan'da sıcak gelişme /23 Nisan 2019 18:52

[FLAŞ] Suudi Arabistan'da sıcak gelişme

Suudi Arabistan, 37 kişiyi terör suçlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle idam etti. Suudi Arabistan'da sene başından bu yana en az 100 kişi idam edildi.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, terör suçlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 37 kişinin idam edildiğini açıkladı.Bakanlık, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından aktarılan açıklamasında, "aşırılıkçı terörist ideolojiler benimseyen ve hem kaos yayıp mezhep çatışması çıkarmak hem de güvenliği bozmak için terörist hücreler kuran bir dizi suçlu idam edildi" denildi.

İdam edilen 37 kişinin de Suudi vatandaşı olduğu belirtildi. İnfazlar Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin yanı sıra Doğu ve El Kasım bölgelerinde gerçekleştirildi.

SPA'nın yayımladığı resmi verilere göre, Suudi Arabistan'da sene başından beri en az 100 kişi idam edildi.Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü) Suudi Arabistan'ın geçen yıl ise 149 kişiyi idam ettiğini belirtiyor.
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