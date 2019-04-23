23 Nisan'da iç karartan rapor

Raporda çocuk işçiliği, çocuk cinayetleri, eğitim sisteminde yaşanan çarpıklık ve artan çocuk istismarı gibi konulara yer verildi. Raporda yer alan veriler şöyle:







1 MİLYON ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR





2 milyon okullaşamadı: Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre; 2017/18 öğretim yılında ilkokul seviyesinde (1 – 4. sınıf) okullaşma oranı yüzde 91.5, ortaokulda (5 – 8. sınıf) 94.4 ve lise eğitiminde (9 – 12. sınıf) yüzde 83.5. AKP’nin 4+4+4 sistemi ile özellikle ilkokul seviyesindeki okullaşma oranlarında ciddi bir düşüş gözleniyor. 4+4+4 sisteminden önce yüzde 98.67 düzeyinde olan okullaşma oranı yüzde 91,5’e geriledi. Bu verilere göre ilk ve ortaokul düzeyinde yaklaşık 750 bin, lise düzeyinde ise yaklaşık 1 milyon çocuğun okullaşamadığı görülüyor.





YILDA ORTALAMA 8 BİN ÇOCUK İSTİSMARA UĞRUYOR





Çocuk yaşta evlilik: Türkiye’de kadınların yüzde 26’sı 18 yaşından önce evleniyor, yüzde 10’u ilk çocuğunu 18 yaşından önce kucağına alıyor. Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi. Türkiye, çocuklara karşı cinsel istismar, taciz ve tecavüz olaylarında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son 10 yılda çocuk istismar davaları ise yüzde 700 arttı.