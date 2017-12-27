Başsavcılıktan 11 bin 480 kişiye ByLock pardonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandal bir ByLock açıklaması yaptı.





Açıklamaya göre, 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi.







Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam etmektedir. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir." denildi.





MİT'in ByLock fişlemeleri gündeme geldiği ilk günden bu yana hukukçular hem elde ediliş biçimi hem de kanunsuz suç olamayacağına dikkat çekerek on binlerce insanın mağdur edildiğine vurgu yapıyor. Yargıtay'ın AİHM içtihatlarına aykırı olduğu da defalarca kez ifade edildi.







