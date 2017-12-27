Samanyolu Haber /Ekonomi / Adaletin yanında KHK ile ekonomiyi de budamışlar /27 Aralık 2017 14:34

Adaletin yanında KHK ile ekonomiyi de budamışlar

Son tartışılan KHK'da çıkartılan ekonomik düzenlemeler de tartışma çıkardı.

SHABER3.COM

Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu KHK ile çıkartılan ekonomik düzenlemelere dikkat çekti. Yapılan düzenlemelerle Halkbank'a alternatif arandığına dikkat çeken Muratoğlu diğer düzenlemelerle ekonomiye açıkça darbe vurulduğunu söyledi. 



Kendi teröristini kendin bul, yargıla ve vur… Her şeyi devletten bekleme… Amerika'da sadece jüri vardı, bizde vatandaş hem polis, hem savcı hem de hâkim oldu bu kararname ile… Dış mihraklar kıskanıyor haliyle… Anayasa mı? O da ne?

Nitekim ekonomi de unutulmamış kararnamelerde… Farkına varılmıyor karambolde… Zira çok önemli düzenlemeler söz konusu… Hangi akla hizmet alınmış bu kararalar insan düşünmeden edemiyor doğrusu…


Yokluğun adını “varlık” yaptık. Onun adına kontrolsüz olarak borçlanma hakkı tanıdık. Gelecek kuşakların son umutlarını buraya yatırdık!

Sermaye Piyasası Kanunu onu ilgilendirmiyor. Şirket kurabilecek ama Kurumlar Vergisi’ne tabii değil… İhale açabilecek lakin ihale mevzuatı onu hiç ırgalamıyor. Bir anlamda fon kiracı ama evi de satar, geliri de fona yazar! Öylesine yetkileri var.

Vakıfların malı olan Vakıfbank’taki Vakıf hisseleri, Hazine’ye devredildi. Kamulaştırıldı… Halkbank’ın ABD’den olası bir ceza alması durumunda işleri yürütecek bir bankaya ihtiyaç vardı. Bunun Vakıfbank olması tasarlandı!

ASFAT diye bir şirket kuruluyor. “Askeri Fabrikalar ve Tersane işletme A.Ş.” Güzelliği ne? Askeri üretimin tedarik kısmı bu şirket üzerinden yapılacak. Bu şirkette kamu ve devlet ihale kanunu uygulanmayacak. Tabii ki denetimlerden de muaf olacak.


Şeker, tütün ve alkol kurumları OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile lağvedildi. Tarım Bakanlığı kontrolüne verildi. OHAL ile terör ile ne alakası var diyebilirsiniz. Hadi bundan sonra sigara sarıp, evde içki yapmayı deneyiniz.Vergiden imtina ediniz. Bunlar daha başlangıç, henüz hiçbir şey görmediniz
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