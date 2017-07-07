Başsavcıdan 'delilsiz 300 kişiyi tutukladık' itirafı

"Elimizde ifadelerden başka delil yok" itirafı





Doğan, açıklamasında Hizmet aleyhine ellerinde hiçbir somut delil bulunmadığını da itiraf etti. Savcı Doğan ellerindeki yegane delilin "itiraf" dediği, işkence altında alınmış ifadelerden ibaret olduğunu itiraf ederek, Türkiye genelindeki yargılamalara da ışık tuttu.





300 kişiyi tutuklattığını söyleyen Doğan, kamuoyunun tartıştığı konulardan birinin "itirafçılık müessesesi" olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:





"Bu örgüt 28 Şubat sonrası kendisine yönelik benzeri bir problem yaşayacağını düşündüğü için yazılı bir delil bırakmama konusuna dikkat etti. Bunu yıllarca araştırdık, biliyoruz. Yaptığımız bütün soruşturmalarda Türkiye genelinde yazılı kayıtlara çok az ulaşıldığını gördük. Bu örgütü çözümlemede en önemli delillerimizden birisi, örgütün içerisinde olan ve yapılan iş nedeniyle pişmanlığını dile getiren insanların bize yüksek duyarlılıkla verdiği ifadelerdir."





15 Temmuz sonrası tutuklanan binlerce kişi mahkemelerde gözaltında ve sorguda işkence tehdit ve kötü muamele sonucu ifade verdiğini söylemiş ve kayıtlara geçirmişti.