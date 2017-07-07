Google'a ikinci ceza yolda





Google'a internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Haziran'da 2,42 milyar avro ceza veren Avrupa Birliği'nin Android mobil işletme sistemi ile ilgili davada şirketi ikinci kez rekor düzeyde bir para cezasına çarptırabileceği belirtildi.







Sputnik'in Reuters'tan aktardığı habere göre AB yetkilileri, davayla ilgili ikinci bir görüş alabilmek için bir uzmanlar kurulu görevlendirdi. İlk kurul Google aleyhine karar vermişti.

Avrupa Komisyonu, geçen yıl nisan ayında Google'ı daha üstün nitelikli Android mobil işletme sistemini kullanarak rakiplerinin rekabet olanaklarını zayıflatmakla suçlamıştı.



Google'a internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Haziran’da 2.42 milyar avro ceza verilmişti. Şimdi ise Avrupa Birliği’nin şirketi ikinci kez rekor düzeyde bir para cezasına çarptırabileceği öne sürüldü.