Flaş! Adalet Yürüyüşü'ne trafik molası

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Yürüyüşü 23. günde de devam etti. CHP Lideri, bugün İstanbul il sınırına ulaştı. Sınır tabelası altında ‘barış güvercini’ uçuran Kılıçdaroğlu, yürüyüş için flaş bir karar verdi. 23. Günde birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan yürüyüşü İstanbul’a yaklaşılması ve şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için bugünlük sonlandırma kararı aldı.







19 KİLOMETRE YÜRÜDÜ





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 23. gününü tamamladı. Kılıçdaroğlu, bugün 19 kilometre yol kat etti. İstanbul’a girdikten sonra Tuzla Şifa mahallesinde öğle molası veren Kılıçdaroğlu, 3,5 km daha yürüyüp Tuzla Stadyumu’ndaki kamp alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün bugünkü bölümü böylece sona erdi.