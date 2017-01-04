Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık'ta milletvekili sayısı kimin için 600'e çıkarılıyor? /04 Ocak 2017 16:03

Başkanlık'ta milletvekili sayısı kimin için 600'e çıkarılıyor?

Başkanlık sistemini içeren yeni anayasa teklifinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasına ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, milletvekili sayısının MHP için 600'e çıkarıldığını ileri sürdü.

Tezkan konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İş yükü azalıyor ama milletvekili sayısı artıyor. 550’den 600’e çıkarılıyor. Daha doğrusu, çıkarılmak isteniyor. Gerekçesi!.

Gerekçe yok..

Zaten 18 maddelik anayasa değişikliğinin doğru dürüst tek satırlık gerekçesi yok. Gerekçe yok ama dedikodu çok.

Deniliyor ki; artışın nedeni evet oyu verecek 316 AKP milletvekiline, ‘Rahat olun, 2019’da yeriniz garanti’ mesajı için..

Deniliyor ki; 50 milletvekili artışı MHP için!..

Nasıl yani?

Anayasa değişikliği kabul edilirse, 2019’da rejimle birlikte siyasal hayat da değişecek.. Partiler yakınlaşacak, seçim öncesi ittifaklar kurulacak. Ortak listeler çıkacak. 

Büyük ihtimalle anayasa değişikliğine evet diyen MHP seçime AKP’yle tek liste halinde girecek..

Daha doğrusu, MHP’li adaylar AKP listesinde yer alacak..

Deniliyor ki; milletvekilli sayısının 550’den 600’e çıkarılmasının nedeni bu..

MHP kontenjanı.."
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