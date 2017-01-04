Yavuz Sultan Selim'de kamyoncu isyanı







Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı.







Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi, Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.