Samanyolu Haber /Ekonomi / Yavuz Sultan Selim'de kamyoncu isyanı /04 Ocak 2017 16:00

Yavuz Sultan Selim'de kamyoncu isyanı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerini ve otoban ücretlerini protesto eden kamyoncular, köprü yolunda eylem yaptı. Zaman zaman yolu trafiğe kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı.

SHABER3.COM

Yavuz Sultan Selim'de kamyoncu isyanı

Ümraniye TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağında toplanan yaklaşık 30 kamyon sürücüsü, 3. köprü geçişi ve otoban ücretlerini protesto etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yoluna giren kamyoncular, trafiği yavaşlattı.

Zaman zaman araçlarını durdurarak trafiği kapatan kamyoncular, kendilerine ceza kesmek isteyen polisle de tartıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinin ve otoban ücretlerinin düşürülmesi için yetkililerden yardım isteyen kamyoncuların yaklaşık 1 saat süren eylemi, Çekmeköy Hüseyinli'de bulanan hafriyat döküm alanında son buldu.
<< Önceki Haber Yavuz Sultan Selim'de kamyoncu isyanı Sonraki Haber >>

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

MHP'de deprem! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

Reina'ya saldıran teröriste benzetilen bir kişi linç edildi

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

İşte Türkiye'nin geldiği ruh halini gösteren video kaydı

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

Trump'tan Reina Katliamı açıklaması

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

İki yaşındaki çocuk dolabın altında kalan ikiz kardeşini kurtardı

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Timurtaş Uçar'ın eski vaazı sosyal medyada olay oldu

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Fenerbahçe taraftarından İzmir Marşı

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...

Yandaşlar A. Şık'ın tutuklanmasında cemaati suçlayamayınca...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:59:36