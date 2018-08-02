Ekonomi yazarı Uğur Gürses, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırım kararının ardından doların 5 TL’nin üzerine çıkmasını yorumladı.
Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, “Benim yalnız Liram... Başkanlık sistemi ile dolar ‘beşten büyük’ hale geldi…” ifadesini kullandı.
ABD Doları, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından 5 Türk lirasının üzerini gördü. Güne 4.93 seviyesinde başlayan dolar, ABD’den gelen açıklamayla birlikte kayıplarını artırarak 5,0148’e kadar çıktı.