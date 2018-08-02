Samanyolu Haber /Gündem / 'Başkanlık sistemi ile dolar ‘beşten büyük' hale geldi...' /02 Ağustos 2018 01:45

'Başkanlık sistemi ile dolar ‘beşten büyük' hale geldi...'

Ekonomi yazarı Uğur Gürses doların 5 TL’nin üzerine çıkmasını yorumladı.

SHABER3.COM

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırım kararının ardından doların 5 TL’nin üzerine çıkmasını yorumladı.

Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, “Benim yalnız Liram... Başkanlık sistemi ile dolar ‘beşten büyük’ hale geldi…” ifadesini kullandı.


ABD Doları, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından 5 Türk lirasının üzerini gördü. Güne 4.93 seviyesinde başlayan dolar, ABD’den gelen açıklamayla birlikte kayıplarını artırarak 5,0148’e kadar çıktı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Başkanlık sistemi ile dolar ‘beşten büyük' hale geldi...' Sonraki Haber >>

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:59:36