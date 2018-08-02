Afganistan'da AKP'nin gasp etmeye çalıştığı okul ülke birincisi çıkardı

Çağ Eğitim Kurumları çatısında eğitim hizmetini veren Afgan Türk Okulları bu yıl, ülke genelinde 128 bin 645 kişinin katıldığı Üniversite sınavında, mezun olan 435 öğrencisini değişik bölümlere girdi. Mezun olan öğrencilerinin tamamına yakını Üniversiteye yerleştiren Afgan Türk Liseleri, bu yılki Yüksek Öğretim sınavında ise; yüzde 99.77’lik bir başarı elde etti. Sınavda adeta tulum çıkaran Afganistan'daki Hizmet Okulları, birinciliğin yanı sıra, ülke genelindeki ilk 10 dereceden 1. 8. ve 9.’luğu elde etti.







BASKINA UĞRAYAN LİSE SİLDİ SÜPÜRDÜ







Geçtiğimiz gün Dostum yanlısı polislerin ve silahlı askerlerin baskınına uğrayan Şibirgan Afgan- Türk Lisesi ise tarifi bir başarıya imza attı. Sınav sonuçlarına göre, Şibirgan Bölgesindeki özel ve devlet okulları arasında; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere ilk 10 derecenin 9’una, Maarif Vakfı’nın gasp etmeye çalıştığı Şibirgan Afgan Türk Lisesi öğrencileri sahip oldu.





ÜLKE BİRİNCİSİNDEN ANLAMLI MESAJ: OKULLARIMIZ SİYASETE MALZEME EDİLMESİN





Dereceye giren Kız Lisesi öğrencisi Tahmine Abdulsabur Payende, başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Başarısını okuluna ve öğretmenlerine borçlu olduğunu belirten Payende, elde edilen derecenin, büyük bir emek, fedakârlık ve çabayla kazanıldığını söyledi. Tahmine Abdulsabur Payende, şöyle konuştu: “Geçen gün Şibirgan’daki okulumuza çok üzücü ve yakışmayan bir baskın düzenlendi. Böyle bir baskının gölgesinde, bu başarının gelmesi çok anlamlıdır.”





TOMALI BASKINDA ÖĞRENCİ VE VELİLER YARALANMIŞTI







23 yıldan bu yana ülke eğitimine önemli katkı sağlayan ve başta bilim olimpiyatları olmak üzere çeşitli sınavlarda derece yapan Çağ Eğitim Vakfı’nın çatısı altında hizmet veren Afgan Türk Okulları, AKP iktidarının saldırılarına maruz kalıyor. Maarif Vakfı, Çağ Eğitime ait 12 okul ve 3 dershaneyi devralmak için Şubat’ta Afganistan Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol yaptı. Bunun üzerine, tepki gösteren öğrenci ve veliler, okullarını teslim etmemek için okul bahçelerinde çadır kurdular. Daha önce Türkiye’nin Kabil Büyükelçisinin de eşlik ettiği polis baskınında, öğrenci velileri sert tepki göstererek geri göndermişti.





Geçtiğimiz gün ise Raşit Dostum’un da desteğiyle, polis tomalarıyla ve güvenlik ordusuyla Şibirgan’daki Afgan türk Lisesine baskın düzenlendi. Baskında tazyikli su kullanma esnasında bazı öğrenci ve veliler yaralanmış ve gözaltına alınmıştı. Okulların önümüzdeki hafta açılacak olmasından dolayı, kapalı olan Çağ Eğitim Kurumları’na ait okulda, veliler ve öğrencilerin sabahın erken saatlerinden itibaren pankartlarla gelerek nöbete başlamıştı.