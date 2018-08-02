İran'da dolar rekor kırınca halk sokaklara döküldü









Amerika’nın Sesi İran Servisi tarafından da doğruluğu onaylanan ve İsfahan’da yaşayanlar tarafından gönderilen fotoğraflarda, Salı günü, New Shapur’da düzenlenen gösterilerde, halkın yürüyüş yaptığı ve hükümet karşıtı sloganlar attığı görülüyor.





Halk, İran Riyali'nin Amerikan Doları karşısında rekor düzeyde değer kaybına uğramasını ve bunun sonucu ithal ürünlerdeki fiyat artışlarını protesto ettiklerini söylüyor. Göstericiler ayrıca yazın ortasında yaşanan ve İsfahan’ı elektriksiz bırakan kesintilere tepki gösterdiklerini belirtiyor.





New Shapur’da yürüyüş yapan göstericilerin olduğu bir videoda protestocuların, “Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, canımı İran’a veririm” diye sloganlar attıkları görülüyor. Söz konusu söylem, İran genelinde son dönemde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde atılan ortak slogan durumunda. Bu durum birçok İranlının devlet idaresindeki İslamcı kesimin ülkenin kaynaklarını içişlerini çözmek yerine bölgedeki İslamcı militanları finanse etmek için kullanmasına destek vermediğini gösteriyor.





Bir başka videoda da bir adam kamyon şoförlerinin de New Shapur’daki protestocular arasında olduğunu söylüyor.





Bir başka görüntüde de protestocuların, “Rıza Şah’ın ruhu şad olsun” diyerek sloganlar attıkları görülüyor. Şah Rıza 1979’daki İslam Devrimi’nden önce İran’da iktidardaki son liderdi. Şahı protestolarda anmak da son dönemde İran’daki protestolarda görülen durumlardan biri.





Halk New Shapur’daki esnafın çoğunluğunun da kepenk kapatarak protestolara katıldığını söylüyor.





Resmi Haber Ajansı ISNA’ya röportaj veren İsfahan Ticaret Odası Başkanı protestocuların taleplerine sıcak baktığını, taleplerin yasal olduğunu söyledi.





Oda başkanı Resul Cihangiri de hükümete kurdaki dalgalanmaları dizginlenmesi çağrısı yapti. Ancak bu şekilde esnaf ve üreticilerin önümüzdeki 6 ay için iş planlarını yapabileceğini belirtti.





Cihangiri aynı zamanda Salı günü gerçekleştirilen protestoların hükümet karşıtı olarak algılanmaması gerektiğini insanların işlerinin durumuyla ilgili kaygılarını dile getirdiğini söyledi. Bu taleplerin de yasal yollardan bu şekilde dillendirildiğini ifade etti.





Aralık ayından bu yana Iran’da sık sık sokak gösterileri düzenleniyor ve yerel ulusal yetkililer kötü yönetim, rüşvet ve özgürlüklerin kısıtlanması suçlamalarına maruz kalıyorlar.