Samanyolu Haber /Gündem / "Akşener ekibi CHP ve HDP'ye operasyon yapılacak" /29 Aralık 2016 16:01

"Akşener ekibi CHP ve HDP'ye operasyon yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Allah'ın lütfu" dediği 15 Temmuz'u 2 ay önceden 2 yazıyla haber veren Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur bu defa CHP Meral Akşener ekibi ve HDP'yi operasyonla tehdit etti.

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Meral Akşener ekibi CHP ve HDP'ye operasyon şantajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Allah'ın lütfu" dediği 15 Temmuz'u 2 ay önceden 2 yazıyla haber veren Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur şantaj ve tehdit dolu bir yazı kaleme aldı.

Hedefinde ise neredeyse AKP muhalifi herkes vardı.

Uğur "Bakın yine yazıyorum, sonra ağlaşmayın" başlıklı yazısında şöyle diyor:

Hepiniz; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Darbe girişimini araştırma komisyonunun CHP’li üyesi Aytun Çıray, Uğur Dündar (Halk Tv), Fehmi Koru, Mehmet Tezkan (Milliyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), tetikçi Ahmet Şık ve tüm kriptolar.

Epeydir “Meğer Fuat Uğur darbenin geldiğini, nasıl hazırlık yapıldığını, devletin F...’yü izlediğini ve suçüstünde yakalayacağını daha önceden yazmış. Madem devletin haberi vardı neden engellemedi? Ödüllük habermiş, hay Allah nasıl da atlamışız” diye koro hâlinde ağlaştığınızı izlediğim için bu uyarıyı baştan yapayım dedim.

Sadece darbeci F... değil, CHP ve HDP içindeki F...’cüler, Meral Akşener ekibi ve medyadaki tüm kriptolar 15 Temmuz’da kallavi bir kazık yediler. 

Şimdi yeni kendilerine gelmiş “Acaba bu kazığı nasıl çıkartırız da suçu F... yerine devlete yıkarız” telaşı içindeler.

Geçti Bor’un pazarı."

Fuat Uğur yazının devamında bin türlü komplo teorisi ürettikten sonra Meral Akşener ekibi CHP ve HDP'yi operasyonla tehdit ediyor:
 
CHP’YE VE İÇLERİNDEKİ F... KRİPTOLARINA SON UYARI

Şimdi yine yazıyorum ve bu kez işin içinde CHP’deki F...’cüler de var, MHP muhalefeti adı altında bir türlü iflah olmayan Meral Akşener ekibi de. Hem de baştan itibaren. Kendinize gelin ve bir an evvel F... ile ilişkinizi bitirin. Çünkü sizlerin ve bir takım örgütlerin arasına sızan F...’cü kriptolar bu kez sizleri hakikaten felakete sürükleyecek. Bu kriptoları biliyorsunuz. Bir an evvel temizleyin.

Tüm CHP, HDP, Meral Akşener ekibi ve çeşitli örgütler içindeki kriptolar takip altında.

Aynen geçen nisan ayında yazdığım gibi altını çizerek söylüyorum.

“Devlet sizi izliyor ve suç işlemenizi bekliyor. Tavukları tarda sayacak, haberiniz olsun.”

Laf dinlemiyor, kazığı yedikten sonra da zırlıyorsunuz.

Bu yüzden köprüden önceki son çıkıştır bu. Uyarımı dinlemediğiniz takdirde sizi bekleyen uçurum.

Demedi demeyin.
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