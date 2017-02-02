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Başkanlık paketi Cumhurbaşkanlığı'nda
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02 Şubat 2017 19:51
Başkanlık paketi Cumhurbaşkanlığı'nda
Anayasa değişiklik paketi adı altındaki başkanlık sistemi onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
SHABER3.COM
Paket Anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemi Başkanlık sistemine değiştirmeyi amaçlıyor. Paket Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından referandum için vatandaşın önüne gelecek
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