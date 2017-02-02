Samanyolu Haber /Dünya / Hayvanat Bahçesindeki zebra çıldırdı /02 Şubat 2017 18:42

Hayvanat Bahçesindeki zebra çıldırdı

Çin'de yaşanan dehşet verici olayda, hayvanat bahçesi bakıcısı olan adam, zebranın saldırısına uğradı.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde Zebra dehşeti yaşandı

Guangzhou kentindeki Chenlong Safari Park'ta yaşanan olayda, zebralardan biri aniden bakıcısına saldırdı. Bakıcıyı kolundan ısıran zebra, bununla kalmadı ve onu metrelerce sürükledi. Zebra karşısında çaresiz kalan bakıcının imdadına ise, sopalarla yardıma koşan diğer görevliler yetişti.

Olay, ziyaretçilerden birinin cep telefonuyla kayda aldığı dehşet anlarını sosyal medyadan yayınlamasıyla ortaya çıktı. Twitter benzeri sosyal medya uygulaması Weibo aracılığıyla hızla yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri ise, yaptıkları açıklamayla saldırıyı doğrularken, olayın Aralık ayında yaşandığını, saldırıya uğrayan bakıcının hafif yaralandığını ve tedavisinin tamamlandığını kaydetti.

Ölümcül vahşi hayvanlarla kıyaslandığında nispeten zararsız sanılan zebralar, tabiatın en tehlikeli canlıları arasında yer alıyor.

Çin’de kısa süre önce de ailesiyle birlikte hayvanat bahçesine giden bir adam 3 kaplan tarafından saldırıya uğramıştı.  Adamın hayatını kaybettiği korkunç olay kızı ve eşinin gözleri önünde gerçekleşmişti .
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