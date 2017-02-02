Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası!

Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na FIFA'nın daha önce verdiği dört ay futbol oynamama cezasını CAS onayladı. 22 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu durumda dört ay boyunca futbol sahalarından uzak kalacak. FIFA, cezayı Trabzonspor kulübünün şikayeti üzerine vermişti.





TRABZONSPOR İSTEDİ

Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu 2011 yılında sözleşme imzalamıştı. O zamanlar 17 yaşında olan Hakan, Alman İkinci Bundesliga takımlarından Karlsruhe forması giydiği sırada Trabzonspor ile sözleşme imzalamış ancak ardından Karlsruhe ile sözleşmesini de yenilemişti. Daha sonra da Hamburg ile anlaşmıştı. Trabzonspor kulübü yöneticileri ise Hakan ile sözleşme imzaladıklarını ve Hakan'ın kedilerinin futbolcusu olduğunu iddia etmişti. Ancak Hakan Trabzonspor'a gitmeyi ret etmişti. Bunun üzerine Trabzonspor FIFA'ya başvurmuş ve Hakan'ı şikayet etmişti. FIFA da bordo mavili kulübü haklı bulmuştu.





LEVERKUSEN ŞOKTA

Hakan'a dört ay oynamama cezası verilmesi kulübü Leverkusen'i şok etti. Alman ekibi Leverkusen'in Sportif Direktörü Rudi Völler, bu kararla kendilerinin cezalandırıldığını söyledi. 56 yaşındaki Völler “Bu karar tabi ki bizi çok üzdü. Bizim için kabul edilir bir karar değil. Bizim için de Hakan için de ağır tokat oldu. 2011 yılında olan bitenle Leverkusen'in hiçbir ilgisi yok. Ancak biz ağır cezalandırıldık” dedi.









FİNLANDİYA MAÇINDA YOK!

CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynanacak Türkiye - Finlandiya maçında forma giyemeyecek.





"CEZA HAFİF OLMUŞ"

Öte yandan konuyla ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın: "Hakan Çalhanoğlu'nun cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin Euro'luk para cezası kısmı." ifadelerini kullandı.