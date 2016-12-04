'Başkanlığı destekliyorum, çünkü Erdoğan istiyor!'

A&G Araştırma Şirketi’nin verilerine göre halkın yüzde 47.5’i başkanlık sistemini destekliyor. Değişikliğe ‘Evet’ diyenlerin yüzde 44.8’inin gerekçesi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir sistem istemesi.





Milliyet’te yer alan habere göre şirketin 26-27 Kasım’da, 42 ilde, 3 bin 10 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı ankette katılımcıların yüzde 41.6’sı başkanlık sistemine karşı çıktı. Bu oran haziran ayında yüzde 42.5’ti.

Oranı yüzde 12 olan kararsızlar dağıtıldığında, başkanlık sistemine destek yüzde 52’ye çıkıyor.

Yaş oranı yükseldikçe başkanlığa destek artıyor

Partilere göre dağılıma bakıldığında AKP’li seçmenlerin yüzde 78.3’ü ve MHP’li seçmenlerin yüzde 28.6’sı sistem değişikliğinden yana olduğunu söylerken, CHP’li seçmenlerin yüzde 83.1’i, HDP’li seçmenlerinde yüzde 88.8’i değişikliği desteklemeyeceğini ifade etti.

Araştırmaya göre yaş yükseldikçe referandumda ‘Evet’ diyenlerin oranı genel ortalamanın üzerine çıktı.

"ERDOĞAN DEDİĞİ İÇİN"

Başkanlık sistemini destekleyen halkın yüzde 44.8’i “Erdoğan ‘Evet’ dediği için ben de ‘Evet’ diyorum” dedi. Bu, başkanlık sistemini destekleyen ortalama iki kişiden birinin Erdoğan istediği için ‘evet’ dediği anlamına geliyor.

"MECLİS GEREKSİZ GÖRÜLÜYOR"

Başkanlık sistemini destekleyen yurttaşların yüzde 55.2’si de, “Parlamanter sistemin Türkiye için uygun olmadığını düşünüyorum” dedi.

Desteklemeyen yurttaşların yüzde 30.9’u ise “Erdoğan seçileceği için ‘Hayır’ diyorum” derken, yüzde 69.1’i “Parlamenter sistemin Türkiye için daha iyi olacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.



