Samanyolu Haber /Gündem / Buzağı-malak desteği için MİT'ten rapor beklenecek /04 Aralık 2016 14:51

Buzağı-malak desteği için MİT'ten rapor beklenecek

15 Temmuz'un ardından her iş kolunda âdeta 'cemaatçi' avına çıkıldı. Son olarak Tarım Bakanlığı, ilgili tüm birimlere gönderdiği yazıda “tarımsal destek” verilecek çiftçilerin önce cemaat bağının araştırılmasını istedi.

Erdoğan: Bana diktatör miktatör demişler

Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri, isimleri bölgedeki jandarma veya polis birimlerine bildirecek, oradaki tahkikat sonrası tarımsal desteğin verilip verilmeyeceği netleşecek.
Devlet zaten büyük şirketlere, holdinglere operasyon yapıyor. Peki bu insanların onlarla ne ilgisi var?

Tarım ve hayvancılık desteği demek tohum, meyve fidanı, koyun-keçi, buzağı-malak, yem bitkileri, çoban istihdam desteği gibi yüzlercesi demek. Şimdi bunları almak için MİT, polis ya da jandarma raporu mu beklenecek?

(DUVAR)
<< Önceki Haber Buzağı-malak desteği için MİT'ten rapor beklenecek Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:38