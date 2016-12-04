Buzağı-malak desteği için MİT'ten rapor beklenecek

Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri, isimleri bölgedeki jandarma veya polis birimlerine bildirecek, oradaki tahkikat sonrası tarımsal desteğin verilip verilmeyeceği netleşecek.

Devlet zaten büyük şirketlere, holdinglere operasyon yapıyor. Peki bu insanların onlarla ne ilgisi var?





Tarım ve hayvancılık desteği demek tohum, meyve fidanı, koyun-keçi, buzağı-malak, yem bitkileri, çoban istihdam desteği gibi yüzlercesi demek. Şimdi bunları almak için MİT, polis ya da jandarma raporu mu beklenecek?





(DUVAR)