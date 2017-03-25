Samanyolu Haber /Gündem / Başkana serbest hakeme yasak /25 Mart 2017 15:49

Başkana serbest hakeme yasak

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, spora siyaset karışmaması yönündeki konuşmasına rağmen Futbol Zirvesi'nde 'Evet' oyunu açıklamıştı. Sosyal medya aracılığı ile 'hayır' oyu vereceğini açıklayan hakem İlker Şahin ise MHK tarafından açığa alındı.

Demirören kürsüden evet nutku atmıştı

 ‘Hayır’ oyunu açıklayan hakemi açığa aldılar

Sinop'ta üç yıldır hakemlik yapan İlker Şahin, sosyal medya üzerinden anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” oyu vereceğini açıkladığı için açığa alındı.

Sendika.org'un aktardığı habere göre, İlker Şahin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından aranarak ‘siyasi içerikli paylaşım' nedeniyle açığa alındığı bildirildi. Şahin'in yazılı bildirim talebineyse, “Hakemliğin yanar sen hiçbir şey yapmadan bekleyeceksin” tehdidiyle karşılık verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 2'nci Futbol Zirvesi'nde ‘Evet' propagandası yaptığı konuşmayı hatırlatan hakem Şahin, “TFF başkanı olarak kamuya açık bir şekilde ‘Evet' açıklaması yapması suç değilken, benim bireysel sosyal hesaplarımdan yaptığım açıklamalar mı, yoksa ‘Hayır' demem mi siyasi propaganda olarak karşıma çıktı.

Eğer ‘Evet' deseydim belki de ödüllendirilecektim. Ben fikirlerimin sonuna kadar arkasındayım” diyerek çifte standart uygulandığını savundu.
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