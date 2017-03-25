Başkana serbest hakeme yasak

‘Hayır’ oyunu açıklayan hakemi açığa aldılar







Sinop'ta üç yıldır hakemlik yapan İlker Şahin, sosyal medya üzerinden anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” oyu vereceğini açıkladığı için açığa alındı.





Sendika.org'un aktardığı habere göre, İlker Şahin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından aranarak ‘siyasi içerikli paylaşım' nedeniyle açığa alındığı bildirildi. Şahin'in yazılı bildirim talebineyse, “Hakemliğin yanar sen hiçbir şey yapmadan bekleyeceksin” tehdidiyle karşılık verildi.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 2'nci Futbol Zirvesi'nde ‘Evet' propagandası yaptığı konuşmayı hatırlatan hakem Şahin, “TFF başkanı olarak kamuya açık bir şekilde ‘Evet' açıklaması yapması suç değilken, benim bireysel sosyal hesaplarımdan yaptığım açıklamalar mı, yoksa ‘Hayır' demem mi siyasi propaganda olarak karşıma çıktı.





Eğer ‘Evet' deseydim belki de ödüllendirilecektim. Ben fikirlerimin sonuna kadar arkasındayım” diyerek çifte standart uygulandığını savundu.