Evet diyen Destici'ye karşı ikinci kalede de isyan çıktı

Büyük Birlik Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın, 25 Aralık 2016'da yaptığı olağan kongre ardından seçilen yönetim kurulu listesini İl Dernekler Masası'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğü gereği hükümsüz olduğunu, Genel Merkez tarafından il başkanı atanacağını açıkladı.







‘YENİ İL BAŞKANI ATANACAK’





BBP Genel Merkezi’nin açıklamasında mevcut İl Başkanı Hasan Kızıldağ'ın görevine son verildiği, Kahramanmaraş İl Teşkilatı için fesih kararı alındığına dair haberler çıktığı ancak tüm bunların mesnetsiz olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Adı geçen arkadaşımız 25 Aralık 2016 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı olarak seçilmiş ve mazbatasını almış olsa da kongre tarihinden bu yana 3 aya yakın bir süre geçtiği halde yönetim kuruluna ait kongre evraklarını, İl Dernekler Masasına teslim etmemiş ya da edememiştir. Bu itibarla Kahramanmaraş İl Teşkilatımız, seçilmiş yönetim kuruluna ait evrakları yasal süresi içerisinde İl Dernekler Masası'na teslim etmemiş ya da edememiş olması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğümüz gereği hükümsüzdür. Yargıtay kayıtları açısından da hükümsüz sayılan bir teşkilatın, dolayısı ile de il başkanının görevden alınması yada fesih yolu ile görevden uzaklaştırılması mümkün değildir. Yeni İl Başkanımız atandığında konu kamuoyumuzla paylaşılacaktır.”





‘KONGRE HÜKÜMSÜZSE, TÜZÜK KURULTAYI DA HÜKÜMSÜZDÜR’





BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ ise genel merkezin hükümsüz saydığı il olağan kongresinin Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Madem ki 25 Aralık 2016'da yapılan kongreden çıkan sonuç hükümsüzse, bu tarihte yapmış olduğumuz kongrenin üst kurul delegeleriyle 29 Ocak 2017'de yapmış olduğunuz tüzük ve program kurultayı da hükümsüz değil mi? Çünkü o tarihte üst kurul delegelerimizi de oy pusulasına yazıyor ve oradan çıkan üst kurul delegelerimize genel merkezimiz 29 Ocak 2017'de yapmış olduğu tüzük ve program kurultayında oy kullandırmıştır. Bu sadece kendilerine karşı aykırı çıkış yapmadan kaynaklanıyor. Bunu doğru bulmuyor ve yakışıksız görüyorum. Eğer benim yapmış olduğum kongre ve yönetim kurulum hükümsüzse, kendilerinin yapmış olduğu 29 Ocak 2017 tarihli tüzük ve program kurultayı da hükümsüzdür.”





‘DERNEKLER MASASI KARAR VERMEDEN AÇIKLAMA YAPAMAZ’





Evrakları zamanında teslim etmediklerini de kabul eden Kızıldağ, şöyle devam etti:

“En son Dernekler Masası ile yaptığımız görüşmede önümüzdeki hafta cuma gününe kadar günümün olduğu, o gün getirdiğimde yasal süreçten faydalanacağım bizatihi tarafıma bildirilmiştir. Evraklarımız hazır. Dernekler Masası 'BBP Kahramanmaraş İl Teşkilatı Hükümsüzdür' diyene kadar genel merkezin böyle bir açıklama yapma hakkı yoktur. Bu yasal süreçle alakalı bir durumdur, dernekler masasındaki hakkım devam etmektedir.”





DOĞAN: İLÇE TEŞKİLATI OLARAK İSTİFA EDERİZ





BBP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan ise, Hasan Kızıldağ'a haksızlık yapıldığını belirterek, “Bu haksızlığın devam etmesi durumunda İlçe Teşkilatı olarak istifa etme yönünde karar aldığını bildirmek zorundayım” dedi.





BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıklamasına BBP İl Başkanı Hasan Kızıldağ tepki gösterirken, “Bu karar; BBP'yi bağlamaz. Partiyi bağlayacak bir karar olmuş olsaydı teşkilatlarımızın ortaya koyduğu tavır ve iradeden oluşan 'hayır' açıklamasını yapması lazımdı” demişti.







SİVAS TEŞKİLATI DA 'DESTİCİ'Yİ KAYBETTİK, HÜKÜMSÜZDÜR' DEMİŞTİ





BBP’nin Sivas il başkanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ‘Hayır’ kararı çıktığını vurgulayıp Destici’nin ‘Evet’ kararının tanınmayacağını duyurmuştu: “BBP teşkilatlarının istişare sonucu verdiği karar yüzde 95 gibi ezici bir oranla ‘Hayır’ olmuştur. İl teşkilatlarının bir tanesi dışında tamamı ‘Hayır’ demiştir. Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin bir tanesi dışında tamamı ‘Hayır’ demiştir. Avrupa teşkilatlarımız ‘Hayır’ demiştir. Dün yapılan MKYK toplantısında yüzde 70’den fazla ezici bir çoğunluk ‘Hayır’ demiştir.”







“Bu kararı da üç beş kişiyle alacaksanız bizlere niye dekor yaptınız” sorusunu yönelten BBP Sivas ilçe başkanlığı, Destici’yle ilgili son olarak şu tweeti atmıştı: “BBP Genel Başkanı Destici’yi kaybettik. Hükümsüzdür.”

