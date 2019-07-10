Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan: Çetinkaya'nın tasarrufları ağır bedel ödetti, çekilmez olmuştu /10 Temmuz 2019 10:11

Erdoğan: Çetinkaya'nın tasarrufları ağır bedel ödetti, çekilmez olmuştu

Tayyip Erdoğan Bosna Hersek dönüşü Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilginç ifadelerde bulundu.

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'Merkez Bankası Başkanı'nın tasarrufları ağır bedeller ödetti' diyen Erdoğan uçakta şunları söyledi:
"Sayın Başkan’ın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu" 

Erdoğan, Çetinkaya döneminde Para Politikası Kurulu toplandığı zaman "Acaba buradan bu defa ne çıkacak?" şeklinde kaygı duyduklarını belirtti ve "En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişiminin iyi değildi." ifadesini kullandı.
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