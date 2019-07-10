Erdoğan: Çetinkaya'nın tasarrufları ağır bedel ödetti, çekilmez olmuştu

'Merkez Bankası Başkanı'nın tasarrufları ağır bedeller ödetti' diyen Erdoğan uçakta şunları söyledi:

"Sayın Başkan’ın kendine has birçok tasarrufu olmuştur ve bu tasarruflar neticesinde de maalesef ağır bedeller ödendi. Bu artık bir yere kadar katlanılabilirdi, çekilmez oldu"





Erdoğan, Çetinkaya döneminde Para Politikası Kurulu toplandığı zaman "Acaba buradan bu defa ne çıkacak?" şeklinde kaygı duyduklarını belirtti ve "En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişiminin iyi değildi." ifadesini kullandı.