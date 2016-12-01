Sözcü yazarı Can Ataklı, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın "Erdoğan'ın sık sık 'Keşke Binali Yıldırım'ı Başbakan yapmasaydım' dediği Saray kulislerinde açıktan konuşuluyor. Zaten, uzun süredir damat Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım'ı 'hiç takmadığı', 'partide ve Bakanlar Kurulu'nda gerçek söz sahibinin Berat Albayrak olduğu' konuşuluyor" iddiasını hatırlatarak Binali Yıldırım'ın görevinden azledileceğini ve yeni başbakanın Berat Albayrak olacağını öne sürdü.







Can Ataklı'nın "Yeni Başbakan damat Berat Albayrak" başlığıyla yayımlanan (1 Aralık 2016) yazısı şöyle:





Yeni başbakan damat Berat Albayrak





Hükümetle saray arasındaki soğukluk Ankara'nın dondurucu kış şartlarına rağmen giderek daha da hissediliyor.





Hükümet üyelerinden, bazı milletvekillerinden, kimi AKP'li yöneticilerden gelen aykırı sesler sarayı çok öfkelendiriyor.

Bir Başbakan yardımcısı MHP'nin cumhurbaşkanlığı sistemi için verdiği desteği “tuzak” olarak niteliyor, bir diğeri Avrupa Birliği'nin bir başarı efsanesi olduğunu söylüyor, bir bakan OHAL'den rahatsız olduğunu dile getiriyor, bazı bakanlar OHAL'in daha fazla uzamaması gerektiğini belirtiyor.

Bunların hepsi saraydan dikkatle izleniyor.

Ankara'daki “kulağı delik” haber kaynağım “bütün bu olanlardan sorumlu tutulan kişi Başbakan Binali Yıldırım, yakında günah keçisi olarak ilan edilmesi ve görevden azledilmesi kimseyi şaşırtmasın” dedi.





Peki, Binali Yıldırım'ın da son kullanma tarihi geldiyse ve değiştirilecekse yerine getirilecek kişi kim?



Kaynağım “aslına bakarsan” dedi “Daha ilk günden itibaren Erdoğan'ın gönlünde damat bey vardı. Ancak o koşullarda (damadını başbakan yaptı) denmesin diye Binali Yıldırım'ı tercih etti” diye sürdürdü.

Erdoğan son günlerde çok yakın çevresine “Başından hata ettim, ilk düşündüğümü yapacaktım” diyormuş.

Berat Albayrak'a gelince; zaten başbakan gibi çalıştığı söyleniyor. Bakanlar ondan habersiz hiçbir adım atamıyormuş. Berat Albayrak'tan onay almayan hiçbir bakan saraya çıkamıyormuş, hazırladıkları projeler, alacakları kararlar hatta bakanlık içinde yayınlayacakları genelgeler, yönetmelikler bile önce Berat Albayrak'ın onayına sunuluyormuş. Berat Albayrak da bunları saraya danıştıktan sonra ilgili bakanları sonucu bildiriyormuş.

Daha önceki bir yazımda belirtmiştim. Saray'da Erdoğan'ın yanına rahat girebilen sadece 4 kişi var. Bunlardan biri Berat Albayrak.





Özellikle 15 Temmuz dinci faşist kalkışmasından sonra çevresine olan güveni iyice azalan Erdoğan çok az kişiyle birebir görüşme yapıyor. Yanına üstü defalarca aranmadan kimse giremiyor.





“Kulağı delik” kaynağımın aktardığına göre AKP içindeki huzursuzluk artık saklanamayacak ölçüde. Bir kere Başbakan Yıldırım cinsel taciz suçları ile ilgili yasa tasarısı ile ilgili sarayın medya üzerinden kendisine ayar vermesini hâlâ hazmedememiş.





Hükümet üyelerinin bazılarının Suriye topraklarında yürütülen operasyonların asıl amacından sapmasından rahatsız oldukları, Erdoğan'ın “Biz Suriye'ye Esad rejimini devirmek için girdik” demesinin Türkiye'nin başına iş açacağına, AB ile ilişkilerdeki aşırı sertleşmenin ciddi sıkıntılar yaratacağına inandıkları ve aralarında artık bunu yüksek sesle konuştukları da söyleniyor.





Bu arada son bomba; Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın özel sektörle bazı ilişkilerini mercek altına aldığı ileri sürülüyor.





“Kulağı delik” kaynağım “Rahmetli Kemal Unakıtan'ı hatırla” dedi bana.

“Neyi hatırlayayım” diye sorunca güldü; “Rahmetli bir anda silinip gitmişti. Onun da özel sektörle ilişkilerinin rahatsızlık yarattığı söylenmişti. Erdoğan kendisinden habersiz iş çevirenleri hiç sevmez, bütün Ankara ve AKP'liler bunu bilir” dedi ve “Beni daha fazla zorlama gerisini nasıl anlarsan anla” diye ekledi.







