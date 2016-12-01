Cadı avına bir kurban daha!







Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli olan, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru Hasan Hüseyin Can, intihar etti.





Soruşturma kapsamında açığa alınan 46 yaşındaki Hasan Hüseyin Can, dün akşam saatlerinde ailesinin evde olmadığı sırada beylik tabancasını başına ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri 2 çocuk babası Can’ın öldüğünü belirlendi.





Can’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Niğde’ye gönderildi