Erdoğan Erdoğan'ı yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Saray’da 30. muhtarlar buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.





AB’YE TEPKİ





ESAD SÖZLERİNİ ‘DÜZELTTİ’





Suriye’ye ilişkin önceki gün “Zalim Esed’in hükümranlığını son vermek için biz Suriye’ye girdik” diyen Erdoğan bu kez “Fırat Kalkanı operasyonunun amacı da herhangi bir ülke ya da kişi değil terördür. Kimse benim sözlerimi çarpıtmasın” dedi.





'ZALİM ESED İÇİN GİRDİK” DEMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü İstanbul'da katıldığı Kudüs programında Fırat Kalkanı'na ilişkin yaptığı açıklamada “Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda dayanamadık ve Suriye'ye Özgür Suriye Ordusu ile beraber girmek zorunda kaldık. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil.” demişti.





Erdoğan'ın açıklaması sonrası sırasıyla Rusya, İran ve Suriye art arda sert açıklamalar yapmıştı. MGK'dan da Cumhurbaşkanı'nın o sözlerine düzeltme gelmişti.