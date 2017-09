ABD Erdoğan’ı affetmiyor: “Basın, muhalefet ve yargıyı vahşice bastırıyor”





Washington Post gazetesi başyazısında, üzerinden dört ay geçmesine rağmen Türkiye’nin saldırıyı üstlenmediğini ifade ederek, “Türkiye’yi silah satışını durdurmak ile tehdit etmeyi” önerdi. Gazeteye göre bu yöntem ile “Türkiye’nin bedel ödemeyi kabul etmesi kolaylaşabilir.” Gazetenin başyazısında ayrıca “Erdoğan kendi ülkesinde basın, muhalefet ve yargıyı vahşice bastırıyor” ifadelerine yer verildi.







AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye ziyareti, daha önceKi ziyaret sırasında korumalarının protestoculara saldırısını ülke basınında bir kez daha gündeme getirdi.





Washigton Post bugün yayınlanan ‘Turkey still hasn’t owned up to a vicious assault on American soil‘ (Türkiye hala Amerika topraklarındaki korkunç saldırıyı üstlenmedi) başlıklı başyazısında, 16 Mayıs’ta Erdoğan’ın ABD ziyareti esnasında gerçekleşen olayları konu aldı.





Yazıda ‘üzerinden dört ay geçmesine rağmen Türkiye hükümetinin ABD topraklarındaki demokratik prensiplere yönelen ‘çirkin saldırı’yı üstlenmediği’ belirtildi.





“Tükiye’yi silah satışını durdurmak ile tehdit etmek, onu bedel ödemeye ikna edebilir”







Yazıda ne Dışişleri Bakanlığı’nın ne Kongre’de iki partinin birden verdiği tepkilerin ne de korumalar hakkında başlatılan soruşturmanın durum üzerinde ‘efektif’ olmadığı kaydedilerek, “Belki de Türkiye’nin silah satışlarının durdurulması ile tehdit edilmesi böyle bir vahşet ile ilgili bedel ödemesi gerektiğini anlamasının daha kolay bir yolu olacaktır” denildi.





Makalede ABD Senatosu Bütçe Komisyonu’ndan Erdoğan’ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı hazırlayanlardan Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen şu sözlerine yer verildi:





ABD topraklarında Amerikan vatandaşlarının barışçıl protestolarına Erdoğan’ın kişisel korumalarının saldırmasına izin verecek değiliz, bu şekilde olduğu sürece onlara silah satmayacağız. Vergi ödeyen ABD vatandaşlarının paralarının Türkiye ve ABD’deki muhaliflere karşı aşırı müdahalelerde bulunmak için kullanılmasını istemiyoruz.





“Erdoğan kendi ülkesinde basın, muhalefet ve yargıyı vahşice bastırıyor”





Kongre’den geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması durumunda yasalaşacak tasarı ve suçlamalar ile ilgili Erdoğan ise “ABD’de adaletin nasıl yürüdüğüne dair gayet açık ve skandal bir ifade” demişti.





Washington Post bu söylem ile ilgili de “Erdoğan’ın kendi ülkesinde muhalefeti, özgür basını ve bağımsız yargıyı vahşice bastıran tavrı ile uyumlu olduğu” yorumunu yaptı.





Gazete Karınca