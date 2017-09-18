AKP'nin eğitim sistemi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “TEOG kaldırılmalı” açıklamaları milyonlarca velinin kafasını karıştırdı.





Eğitim sisteminde sürekli yapılan değişiklikler tepki çekti.





Kamuoyunda tartışılan konu ile ilgili sosyal medyada da birçok paylaşım yapılıyor. Bunlardan biri de usta tiyatro sanatçısı Levent Kırca’nın eğitim sisteminde sık sık yapılan değişiklikleri anlatan bir skeci. Skeçte Kırca’nın canlandırdığı baba sürekli değişen eğitim sistemiyle ne yapacağını şaşırırken kırtasiyey ve okul masraflarından da yakınıyor.