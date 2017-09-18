Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekilinin özel aracını polis durdurursa ne olur? /18 Eylül 2017 18:11

Milletvekilinin özel aracını polis durdurursa ne olur?

AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, valinin geçişi nedeniyle özel aracını durduran trafik polisini azarladı.

Milletvekilinin özel aracını polis durdurursa ne olur?


AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, valinin geçişi nedeniyle özel aracını durduran trafik polisini azarladı.

Ceylan, eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle düzenlenen tören için İsmail Kakaç İlkokulu’na gitti.



Ancak vekilin özel aracı, okul önünde trafik polisi tarafından durduruldu. Ceylan daha sonra aracından inerek polise “İşinizi düzgün yapın. Ben Çorum’da milletvekiliyim kardeşim. Üçüncü kez aracımın önü kesiliyor” diye bağırdı.

AKP’li vekili tören için okula gelen Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ‘sakinleştirdi.’
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