Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu /08 Aralık 2016 19:23

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu

İSTANBUL Boğazı, makine arızası yapan ANNA SMILE adlı dökme yük gemisi nedeniyle gemi geçiş trafiğine iki saat kapalı kaldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu


Kurtarma çalışmalarının ardından, gemi Ahırkapı açıklarında güvenli bölgeye çekildi. Karadeniz yönüne seyir ederken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 225 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi nedeniyle, boğaz gemi geçiş trafiğine kapatıldı. Kaptan arızayı gidermek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında gemiyi boğaza demirleyerek arızayı gidermeye çalıştı. Bir yandan da Kıyı Emniyeti yetkililerinden yardım istedi. Kısa sürede geminin yanına Kıyı Emniyeti 6, Kıyı Emniyeti 8 kurtarma botları ve Deniz Polisi geldi. Yapılan müdahaleden sonra gemi, Kıyı Emniyeti Botları tarafından Ahırkapı açıklarına çekildi.

Yaşanan gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı iki saat gemi trafiğine kapalı kaldı
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