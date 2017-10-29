Barzani: Kerkük'te yaşananlar ihanetti, ABD sessiz kaldı

Mesud Barzani, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan'a saldırdığını söyleyerek, "ABD buna neden sessiz kaldı?" diye sordu.







'İYİ BİR HAZIRLIK YAPMIŞTIK'





Barzani, "Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar" dedi.



