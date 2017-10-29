Samanyolu Haber /Dünya / Barzani: Kerkük'te yaşananlar ihanetti, ABD sessiz kaldı /29 Ekim 2017 21:29

Barzani: Kerkük'te yaşananlar ihanetti, ABD sessiz kaldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti" yorumunu yaptı ve ABD'yi Irak ordusunun müdahalesine sessiz kalmakla eleştirdi.

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Mesud Barzani, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan'a saldırdığını söyleyerek, "ABD buna neden sessiz kaldı?" diye sordu.

'İYİ BİR HAZIRLIK YAPMIŞTIK'

Barzani, "Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar" dedi.

Irak ordusunun operasyonunda Kerkük'te kontrolü sağlayan Kürdistan Yurtsever Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge birliklerinin geri çekildiği ve Kerkük'te Irak güçlerinin kontrolü sağlamasına yardımcı olduğu ileri sürülmüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Danışmanı Vagdi Süleyman, Peşmerge'nin Kerkük bölgesinden çekilmesinin Kürdistan Yurtsever Birliği'nin (KYB) bazı yöneticilerinin ihaneti yüzünden gerçekleştiğini belirtmişti.

Süleyman, "Bölgesel ülkeler, Irak hükümeti ve bazı KYB üyelerinin katılımıyla büyük komplo kuruldu. Bu, (IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin başkanlığındaki) Demokratik Kürdistan Partisi'ne karşı değil, tüm Kürt halkına karşı bir ihanet" demişti.

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