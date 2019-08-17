Samanyolu Haber /Gündem / “Türkiye, Suriye'deki muhaliflere tanksavar silahlar ve Grad füzeleri sağladı” /17 Ağustos 2019 10:16

“Türkiye, Suriye'deki muhaliflere tanksavar silahlar ve Grad füzeleri sağladı”

Türkiye Suriye'deki muhaliflere silah vermesi her zaman tartışılıyor... Bir iddia da AKP'ye yakın isimşerden geldi

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Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, SETA araştırmacılarından Özkızılcık’ın iddialarını köşesine taşıdı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib’deki bir çatışmada yaralanan Ceyş el İzze örgütü komutanlarından Suriyeli eski milli futbolcu Abdülbaset el Sarut’un Reyhanlı’da bir hastanede yaşamını yitirmesinin Türkiye’nin himayesindeki ÖSO gruplarının İdlib’te sahada rejim ordusu ile birebir çatıştıkları olgusuna kamuoyu nezdinde aleniyet kazandırdığını söyledi.
 
Ergin, ‘Middle East Institute’ SETA Vakfı’nın uzmanlarından Ömer Özkızılcık’ın Türkiye ve Suriye üzerine yazdığı yazıyı da köşesine taşıdı.

Özkızılcak’a göre, Türkiye, muhalif gruplara tanksavar silahları ve Grad füzeleri sağlamış ve böylelikle bu grupların 38 kilometrekare bir alanı ele geçirmelerini de mümkün kıldı.

Ergin’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Yazıya göre, Türkiye’nin eğittiği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birçok gruba bağlı bin kadar savaşçı mayıs ayından itibaren Fırat Kalkanı ve Afrin’den gelerek İdlib’de sahaya girmiştir. Bu grupların bir bölümü 2019 başında HTŞ tarafından İdlib’in dışına çıkartılmıştı.

Yazıda, ÖSO gruplarının İdlib’te güç kazanmasının HTŞ’nin buradaki varlığını dengeleyebileceği, HTŞ’nin böylelikle ‘askersizleştirilmiş bölge’nin dışına da çıkartılabileceği, bu çerçevede İdlib’e ilişkin Türk-Rus mutabakatının yeniden canlandırılabileceği tezi işleniyor. (Metnin sonuna yazının yazarın şahsi görüşlerini yansıttığı notu düşülmüş.)”
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