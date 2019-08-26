Barolar Birliği yönetiminden Saray'a boykot

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 2 Eylül’de yapılacak adli yıl açılış merasimine Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulunun 10 üyesinden altısının katılmayacağı ortaya çıktı.





TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılacağını açıkladığı törene daha önce 51 baro ve 20 Yargıtay üyesi katılmayacaklarını belirtmişti.







KARAN 22 AĞUSTOS'TA ALINDI





Yönetim Kurulu 10 kişiden oluşan TBB, 22 Ağustos’ta, Beştepe’deki törene katılma kararının yediye üç oyçokluğuyla alındığını duyurmuştu. Karara avukatlar Filiz Saraç, Asude Şenol ve Hüseyin Özbek muhalefet etmişti.





Medyascope’dan Canan Coşkun, diğer yedi yönetim kurulu üyesine de telefon edip Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki adli yıl açılış törenine katılıp katılmayacaklarını sordu.





Yedi üyeden üçü; Ahmet Şakir Uzun, Ali Elibol ve Eyyüp Sabri Çepik de törene katılmayacağını söyledi. Eyyüp Sabri Çepik özel bir nedenle, Ahmet Şakir Uzun ise Samsun’da olacağı için törene katılamayacağını söyledi.





ELİBOL: BAROLARIN GİTMEME KARARI DOĞRU





Avukat Ali Elibol ise törene gitmeme kararıyla ilgili şunları söyledi: “Yargıtay Kanunu’nun adli yılın açılışını düzenleyen 59’uncu maddesi Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 10 Mayıs 2014’teki kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşması sebebiyle iptal edildi. Biz de alternatif adli yıl açılış törenini Türkiye Barolar Birliği’nde yaptık. Metin Feyzioğlu oraya avukatları temsilen gitmiyor. Türkiye Barolar Birliği bir amir değil, çatı kuruluştur. Ben törene gitmeyeceğim çünkü adli yıl açılışının yürütmenin merkezinde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.”